Москва, 26 декабря. В Сети появились кадры с покинутого американскими военнослужащими опорного пункта в сирийском поселке Телль-Самин, который заняло подразделение российской военной полиции.

Занятый военной полицией РФ опорный пункт США в Сирии сняли на видео. На кадрах видно, что над опорным пунктом подняли российский триколор. На территорию заезжает военная техника, запечатлена работа саперов.

Как передает телеканал «Звезда», в ближайшее время военная полиция будет осуществлять патрулирование и обеспечивать безопасность мирных жителей.

Ранее сообщалось, что военные РФ продолжают реализацию российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, проводя новые патрулирования на территории сирийских провинций, тем самым обеспечивая мир и безопасность местных жителей.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, в течение последних суток подразделениями российской военной полиции было проведено шесть патрулирований по маршрутам Камышлы – Тель-Базария, Айн-Исса – Нитулия, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке, Кобани – Махмудли, Аджами – Авшария, Аджами – Манбидж в провинции Алеппо.

Напомним, в 2017 году бандформирования курдов пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари SDF фактически оккупировали их.

Чтобы противодействовать курдам, Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее окончание было ознаменовано 22 октября 2019 года принятием совместного меморандума России и Турции. 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.