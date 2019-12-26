Курсант полиции задержал устроившую поножовщину в московском метро женщину

Москва, 26 декабря. Курсант университета МВД России задержал злоумышленницу, которая устроила поножовщину в вагоне поезда на одной из станций метро в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, рядовой полиции Евгений Волков ехал в вагоне электропоезда. Курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя увидел на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине. Затем злоумышленница попыталась скрыться. Мужчина задержал ее.

Как пишет ТАСС, пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее госпитализировали в одну из столичных больниц.

Напомним, вечером 16 февраля 2019 года рядом со станцией метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, погибли два человека.

Около десяти человек участвовали в потасовке, два человека пострадали от ножевых ранений. Один мужчина скончался до прибытия правоохранительных органов.