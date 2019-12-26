Районы двух сел ЛНР попали под обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 26 декабря. ВСУ дважды за ночь нарушили режим перемирия в зоне ответственности Луганской народной республики, сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Нижнее Лозовое и Калиновка. Сообщается, что огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

Несмотря на достижение соглашения о «режиме тишины» в регионе, украинская сторона продолжает регулярно нарушать условия перемирия, в том числе, ведя обстрелы из крупнокалиберных орудий, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны быть отведены из зоны соприкосновения.