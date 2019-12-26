Эрдоган ратифицировал меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Анкара, 26 декабря. Турция ратифицировала подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о военном взаимодействии. Соответствующий указ размещен в четверг в официальном издании Resmi Gazete.

«Принято решение утвердить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между турецким правительством и Правительством национального согласия Ливии», — следует из документа.

Турецкие власти в прошедший уик-энд ратифицировали заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном взаимодействии. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ПНС обратится к Анкаре с соответствующей просьбой.

Ранее сообщалось, что Анкара отправила в Ливию примерно 200 террористов. Боевиков дислоцировали ночью 25 декабря военным самолетом на территорию подконтрольную бандформированиям ПНС. Все переброшенные силы могли быть бежавшими из Сирийской Арабской Республики экстремистами, об этом сообщал ресурс khalediskef в социальной сети Twitter. Кроме того, согласно электронному табло на сайте FlightRadar24, с 20 декабря наблюдается не менее двух рейсов из Стамбула в Триполи и в обратном направлении.

Турция продолжает всеми силами пытаться закрепить свое присутствие в Ливии. Анкара стремится показать себя самостоятельным игроком на международной политической арене, сообщал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром продолжает антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы очистить республику от боевиков, захвативших ливийские территории. Большая часть Ливии в настоящее время находится под контролем ЛНА.