Украина запретила импорт электроэнергии из России. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», который запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Отмечается, что кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Напомним, Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Верховная Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.
Минск может качать нефть реверсом из Польши
Заявление президента Белоруссии о возможности Минска «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» глава «Транснефти» Николай Токарев назвал политическим. По его словам, такие идеи требуют экономических подсчетов, и никто не будет принимать нерациональных решений. Ранее Лукашенко заявил, если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, Белоруссия намерена качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода «Дружба».
Минобороны показало испытания комплекса «Гибка-С»
Минобороны России показало видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО «Гибка-С» для Сухопутных войск на базе автомобиля «Тигр-М». Совершены одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям. В ходе испытаний, завершившихся в декабре, опытные образцы машины подтвердили заданные тактико-технические характеристики. «Гибка-С» обеспечивает дистанционный пуск зенитных ракет всех типов, применяемых на российских переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК).
Тайфун на Филиппинах унес жизни 12 человек
По меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна «Урсула» на Филиппинах, а 16 пропали без вести, сообщает телеканал ABS-CBN. Стихия обрушилась на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принесла сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага. Специалисты сообщают, что тайфун движется со скоростью 20 километров в час. По прогнозам синоптиков, непогода покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.