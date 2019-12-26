Украина запретила импорт электроэнергии из России. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», который запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Отмечается, что кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Напомним, Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Верховная Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.

Минск может качать нефть реверсом из Польши Заявление президента Белоруссии о возможности Минска «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» глава «Транснефти» Николай Токарев назвал политическим. По его словам, такие идеи требуют экономических подсчетов, и никто не будет принимать нерациональных решений. Ранее Лукашенко заявил, если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, Белоруссия намерена качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода «Дружба».

Минобороны показало испытания комплекса «Гибка-С» Минобороны России показало видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО «Гибка-С» для Сухопутных войск на базе автомобиля «Тигр-М». Совершены одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям. В ходе испытаний, завершившихся в декабре, опытные образцы машины подтвердили заданные тактико-технические характеристики. «Гибка-С» обеспечивает дистанционный пуск зенитных ракет всех типов, применяемых на российских переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК).