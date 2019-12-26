Путин рассказал Тимченко, что мало спит

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги рассказал, что в последнее время спал немного — по четыре-пять часов.

Телевизионный канал «Россия 24» показал кадры, на которых запечатлено, как глава российского государства в перерыве хоккейной встречи беседует с бизнесменом Геннадием Тимченко. Предприниматель указал на то, что российский лидер много работает и устает.

«Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — признался Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что главе государства некогда спать — он усиленно трудится на благо государства. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о рабочем графике Путина, который успевал посетить Санкт-Петербург, Читу, Владивосток и Пекин, сообщала «Газета.Ru».

«Он же Путин, он не спит, он работает», — уточнял Песков.

Накануне российский лидер принял в Кремле представителей бизнес-кругов России. Песков сообщал, что на традиционную предновогоднюю встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных фирм и компаний, финансово-кредитных учреждений, общественных организаций и объединений предпринимателей.