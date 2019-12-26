Россиянам с заболеваниями сердца будут бесплатно выдавать лекарства

Москва, 26 декабря. Правительство Российской Федерации собирается в 2020—2022 годах выделить более десяти миллиардов рублей на пилотный проект, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами россиян, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания.

Министерство здравоохранения РФ разработало методические рекомендации по проведению пилотного проекта по обеспечению граждан России, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания необходимыми медикаментами.

Лекарства будут выдаваться в аптеках по предъявлению рецепта. При этом цена медикамента не должна превышать установленную государством цену, иначе пациент будет вынужден компенсировать разницу.

Среди болезней, который попадают в этот список — острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ряд других. В список медикаментов вошли 23 наименования, включая эналаприл, лозартан и бисопролол.

Согласно данным Росстата, в 2018 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составил 573 на 100 тысяч населения — один из самых высоких показателей смертности в Российской Федерации.

Проект с использованием похожего механизма на данный момент реализуется в Кировской области. Там пациенты с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, которые находятся на диспансерном учете, могут получать льготные препараты в аптеках. Правда проект в Кировской области предполагает продажу медикаментов пациентам со скидкой 50%.

Сообщается, что крупные аптечные сети «Ригла», «36,6» и «Эркафарм», выразили заинтересованность в участии в данном проекте.