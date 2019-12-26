Вена, 26 декабря. В НАТО много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она рассказала в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России. Как уточнила политик, альянсы отвечают интересам определенной эпохи.

«Когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, по мнению бывшего министра, незадолго до начала войны в Ираке, в 2002–2003 годах, Североатлантический альянс был «готов к взрыву». Экс-глава МИД Австрии заявила о «трещинах» НАТО.

«В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», — подчеркнула Кнайсль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести поправки в Договор о ЕС, который позволит Европе защищать свою территорию без помощи НАТО.

Глава государства считает необходимым ввести для стран ЕС специальный договор о взаимопомощи, наподобие того, что сегодня действует между странами НАТО. В случае нападения на одного из участников соглашения, все остальные страны ЕС должны будут прийти ему на помощь.

Макрон полагает, что это не только сделает ЕС более независимым от НАТО, но и позволит защитить европейские страны, которые на сегодняшний день не состоят в Североатлантическом альянсе, вроде Швеции, Финляндии, Австрии или Ирландии.

Отметим, что это уже не первая инициатива Макрона, направленная на обеспечение независимости Европы от НАТО и США. Ранее политик уже высказывал сомнение в способности НАТО оперативно отреагировать на военную угрозу для европейских стран. Он заявил об утрате координации внутри военного блока и охарактеризовал данную ситуацию как «смерть мозга НАТО». Кроме того, Макрон уже давно активно выступает за создание единой европейской армии. По его словам, ни США, ни НАТО не готовы отстаивать интересы Европы и обеспечивать ее безопасность.