Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Русгидро» с 15-летием, отметив, что она уделяет приоритетное внимание экологической безопасности. Обращение главы государства размещено на сайте компании.

Как уточнил президент, «Русгидро» по праву считается одной из крупнейших электроэнергетических компаний страны. Он напомнил, что она объединяет мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые и энергосбытовые организации.

Путин подчеркнул, что в холдинге трудятся компетентные и опытные специалисты. По его словам, они вносят весомый вклад в модернизацию инфраструктуры отрасли и внедрение инновационных технологий. Путин высоко оценил вклад «Русгидро» в экологическую безопасность.

«Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание вопросам экологической безопасности, на практике осуществляете модель социально-ответственного бизнеса», — сказал он.

Ранее Путин поздравил сотрудников Национального центра управления обороной Российской Федерации с пятилетием со дня основания. Глава государства отметил, что в Национальном центре управления обороной РФ служат высококлассные специалисты, которые ответственно подходят к порученному делу. Благодаря профессионализму, самоотверженности и верности присяге военнослужащих центр успешно преодолел этапы становления и решил многие нестандартные, нетривиальные задачи.

Путин подчеркнул, что на данный момент центр является важнейшим звеном системы военного управления государства.

Путин пожелал военнослужащим и гражданскому персоналу здоровья и дальнейших успехов в службе на благо страны.