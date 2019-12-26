Северокорейские СМИ предупредили Сеул о заканчивающемся терпении из-за «подыгрывания» США

Пхеньян, 26 декабря. Южная Корея беспечно «подыгрывает» угрожающей политике американцев, участвуя в систематической слежке за военными объектами КНДР. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс Meari.

«Если посмотреть на действия Южной Кореи в последнее время, то это не просто уровень насмешек над другими, они напрашиваются на трепку. Они бездумно нарываются, подыгрывая угрожающим махинациям США в отношении КНДР», — говорится в сообщении портала.

В материале уточняется, что регулярная слежка за северокорейскими военными объектами и мероприятия по интеграции американских истребителей не приведут ни к чему хорошему.

Отмечается, что Пхеньян пристально следит за провокационными планами враждебных сил, которые обязаны быть в курсе того, что «когда-нибудь терпение имеет свойство заканчиваться», пишет АиФ.ru.

В течение последних недель южнокорейские СМИ со ссылкой на онлайн-трекер военных самолетов Aircraft Spots с постоянной периодичностью сообщали о мониторинговых полетах американских самолетов у границы КНДР. В прессе объясняли усиленную активность вашингтонской авиации как подготовку к «рождественскому подарку», обещанному Пхеньяну.

Как сообщал Infox.ru, майские ракетные запуски КНДР сильно обеспокоили Южную Корею и США. Эксперты не исключали, что затяжной и трудный процесс демилитаризации Корейского полуострова может оказаться под угрозой срыва.