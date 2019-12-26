Авиакомпанию в США обвинили в бездействии после изнасилований в самолетах

Нью-Йорк, 26 декабря. Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подвергались сексуальному насилию во время ее рейсов, однако члены экипажа не стали информировать полицию об инцидентах.

Как сообщается, первый случай сексуального насилия произошел в октябре 2018 года, второй — через месяц. Данные истиц не оглашаются.

Как следует из исковых заявлений, в обоих случаях пострадавшие женщины сообщали сотрудникам авиакомпании о произошедшем, но те не уведомляли правоохранительные органы. Frontier Airlines также не стали собирать информацию подозреваемых или заниматься поиском возможных свидетелей.

Истицы требуют от авиакомпании принятия мер и не допущения подобных ситуаций в дальнейшем. Представители авиаперевозчика отказались давать комментарии насчет иска, но подчеркнули, что безопасность клиентов является для Frontier Airlines приоритетом.

Отмечается, что американские полицейские за последние годы зафиксировали рост инцидентов, когда пассажиры самолетов подвергаются сексуальному насилию во время полета. В подавляющем количестве случаев дело происходило во время ночных рейсов, когда в салоне был выключен свет.