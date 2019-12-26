Эксперт рассказал, можно ли заряжать смартфон всю ночь

Москва, 26 декабря. Владельцы смартфонов, оставляя их на зарядке на всю ночь и не отключая от зарядного устройства после достижения 100% емкости батареи сокращают срок жизни аккумулятора. Об этом говорит глава немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Как говорит эксперт, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. Шульте рекомендует ставить гаджеты на зарядку утром, чтобы они не заряжались пол ночи, уже достигнув 100% емкости батареи.

Он отмечает, что литий-ионные аккумуляторы рано или поздно подвергаются «старению» из-за изменения химического состава. Поэтому у аккумуляторов есть определенный срок годности. Также немецкий специалист говорит, что бережное отношения к батарее смартфона может не иметь заметного эффекта, если вы меняете гаджет каждые два года или чаще.

Ранее глава экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин утверждал, что зарядка девайса до 100%, также, как и полная разрядка устройства, заметно сокращает срок действия аккумулятора.

Чтобы минимизировать риск нагрузки на аккумулятор, эксперты советуют пользоваться фирменными зарядными устройствами, а также не запускать во время зарядки «тяжелые» и энергоемкие приложения. Это может привести к перегреву аккумулятора и повлиять на его дальнейшую функциональность.

Также сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp в последней версии решили проблему с работой сервиса, которая заключалась в слишком быстром расходе заряда аккумулятора гаджетов на базе операционной системы Android. Пользователи ряда моделей смартфонов жаловались, что мессенджер «съедал» 30% заряда батареи.