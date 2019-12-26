Военная полиция РФ заняла опорный пункт американцев в Сирии

Ракка, 26 декабря. Российская военная полиция заняла покинутый американцами опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин.

Населенный пункт занимает стратегическое положение на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центральными и северными районами страны, а также с городами, расположенными в пойме Евфрата.

«К исходу дня подразделение будет размещено, уже с сегодняшнего дня мы будем осуществлять патрулирование и решать задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — сообщил РИА Новости офицер военной полиции Арман Мамбетов.

Телль-Самин находится 26 километрах от Ракки, ранее бывшей «столицей» террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Власти Сирии утверждают, что пока опорный пункт контролировала армия США, боевики без проблем провозили оружие по соседним дорогам.

Террористы захватили Ракку весной 2013 года, после чего город покинули около 230 тысяч мирных жителей. В 2014 году «Исламское государство» (запрещена в РФ) провозгласило город своей «столицей». На центральной площади Ракки боевики проводили публичные казни. Захоронения жертв до сих пор находят в городской черте и окрестностях.

В октябре 2017 года Ракку штурмовали банды «Демократических сил Сирии» при поддержке авиации международной коалиции во главе с США. Город подвергся массированным бомбардировкам, жертвами которых стали сотни мирных жителей. В ходе боевых действий Ракка была практически полностью разрушена. В октябре подразделения сирийской армии заняли город и установили там свои наблюдательные пункты.

Ранее корреспондентам Федерального агентства новостей удалось получить показания свидетелей, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В 2017 году вооруженные банды курдов пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать территории под контроль официального Дамаска, главари «Демократических сил Сирии» фактически оккупировали их, терроризируя коренное население этих районов.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против террористических группировок курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы военной полиции РФ и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Затем российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.