В Доминикане задержан россиянин по подозрению в убийстве жены

Санто-Доминго, 26 декабря. Жительница Мурманска погибла на отдыхе в Доминиканской Республике. По подозрению в убийстве задержан ее муж.

Сообщается, что 55-летний мужчина в течение 36 часов скрывал тело 47-летней супруги в номере отеля, в котором они остановились. Однако сотрудники гостиницы, обратив внимание на подозрительный запах, почувствовали неладное и вызвали правоохранительные органы.

Как сообщает АиФ, изначально подозреваемый утверждал, что «не замечал отсутствия жены», затем выдвинул предположение, что она умерла в результате сердечного приступа. Подробности инцидента пока не раскрываются.