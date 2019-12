Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Москва, 26 декабря. Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.

Результаты исследований ученых из США были опубликованы в The New England Journal of Medicine. Как пишут «Известия», в статье говорится, что суть прерывистого голодания заключается в введении перерывов в приеме пищи, например, каждый день с 8 утра и до 14 часов. Также можно вводить разгрузочные дни.

Испытывая дефицит калорий, организм начинает утилизировать старые клетки, превращая их в глюкозу, которая требуется для выработки энергии. Кроме того, организм человека начинает получать энергию из жирных кислот. Тем самым снижается нагрузка на сосуды и сердце, а также на опорно-двигательный аппарат.

Ученые пришли к выводу, что такой способ голодания улучшает когнитивные способности человека и увеличивает продолжительность жизни. При этом важно сохранять качество питания, уменьшая количество потребляемых калорий — это важный момент в плане предотвращения различных заболеваний, в том числе рака и ожирения.

Желающим сбросить вес специалисты рекомендуют питаться на протяжении 10 часов в сутки, а остальные 14 часов — обходиться без пищи. Этот способ особенно эффективен для тех, кто обладает так называемым «медленным» метаболизмом. Как правило, затруднения с обменом веществ наступают в результате злоупотребления фастфудом и нездорового образа жизни.

Переход на 14-часовые «перерывы» в еде, утверждают ученые, снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление и приводит к улучшению качества сна.