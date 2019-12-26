Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за опасности схода лавин

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря. Камчатский противолавинный центр сообщил о штормовом предупреждении из-за повышенной опасности схода лавин в регионе.

Ранее краевой главк МЧС предупреждал о сильном циклоне в южных районах полуострова, который принесет в регион снегопад и ветер. МЧС прогнозировали непогоду до конца выходных. Спасатели заявили о возможных сложностях на дороге и в сбоях электроснабжения. 26 декабря в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах и учреждениях допобразования.

«В период с 00.00 27 по 29 декабря 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — сказано в сообщении противолавинного центра.

Туристам, альпинистам и любителям экстремальных видов спорта настоятельно рекомендуется воздержаться от похода в горы.