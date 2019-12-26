КНДР осудила разведывательные полеты авиации ВС США у своих границ

Пхеньян, 26 декабря. Северная Корея осудила разведывательные полеты американской авиации у своих границ, сообщается в публикации интернет-ресурса КНДР Arirang Meari.

В статье подчеркивается, что США и Южная Корея переключились на «постоянное наблюдение» за военными и стратегическими объектами Пхеньяна, а также укрепляют боеготовность.

«Мы пристально следим за провокационными действиями враждебных сил. Им стоит иметь в виду, что у нашего терпения есть предел», — говорится в публикации, где отмечено, что КНДР «готова к любому развитию событий».

Также автор статьи подвергает критике правительство Сеула, которое «слепо следует за США». В материале намекают о возможных «ужасных последствиях» такого выбора.

Недавно три разведывательных самолета ВВС США и стратегический разведывательный беспилотник были замечены в небе над Корейским полуостровом. Полеты были осуществлены на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны Пхеньяна в канун Рождества.

В конце декабря 2019 года истекает срок, который КНДР установила для США для выработки консенсуса по переговорам о денуклеаризации. В начале декабря власти Северной Кореи заявляли, что в этом вопросе теперь все зависит от США, и им предстоит выбрать себе «рождественский подарок».

Как сообщает «Газета.ру», президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный «подарок» от КНДР.