США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Токио, 26 декабря. МИД Японии рассекретило документы, из которых следует, что США оказывали на Токио давление в переговорах с СССР в 50-х годах прошлого века.

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.

В августе 1955 года глава МИД Японии Мамору Сигэмицу передал госсекретарю США Джону Даллесу бумаги, касающиеся советско-японских переговоров.

«Мы были бы рады услышать о мирных переговорах между СССР и Японией», — сказал тогда Даллес.

Сигэмицу ответил, что прогресса в диалоге достигнуто не было.

Документы содержали информацию о позиции Москвы по территориальному вопросу и вступлению Японии в ООН. Даллес отметил, что Япония не должна идти ни на какие уступки.

«Суть в терпении, а уступки являются неправильной мерой. СССР так просто не вернет однажды приобретенные территории», — заявил госсекретарь.

В тот момент Вашингтон беспокоило распространение коммунистической идеологии. США не доверяли администрации премьера Японии Итиро Хатоямы, настроенного на переговоры с Москвой.

К моменту подписания Совместной декларации с СССР под давлением США и сторонников жесткой политики в отношении Москвы в самой Японии Токио не пошел на смягчение территориальных претензий на южную часть Курильских островов, в результате чего территориальный вопрос так и остался открытым, а мирный договор между двумя странами до сих пор не подписан.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны в течение многих десятилетий. Камнем преткновения остается вопрос о принадлежности Южных Курил.

Ранее RT сообщил, что Россия и Япония обновили соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе.