В Гидрометцентре рассказали, где в России снежная зима

Москва, 26 декабря. Пока в столице России снега нет, за Уралом его выпало «невероятное количество», сообщает и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима», — говорит Вильфанд.

Как утверждает и. о. руководителя Гидрометцентра на Урале температура достигает минусовой температуры до 33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях относительно теплая погода.