В Гидрометцентре рассказали, где в России снежная зима

Москва, 26 декабря. Пока в столице России снега нет, за Уралом его выпало «невероятное количество», сообщает и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима», — говорит Вильфанд.
Как утверждает и. о. руководителя Гидрометцентра на Урале температура достигает минусовой температуры до 33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях относительно теплая погода.
«Там в четверг ночные температуры — минус 10-12 градусов, а температуры днем — минус 5-6, но уже через трое суток уже совершенно другая ситуация: дневные температуры будут ниже минус 20, а минимальные там будут до минус 30. Всего за два дня температура понизится на 15 градусов. Очень низкая температура», — передает Роман Вильфанд.