Министр финансов США объяснил пропажу $1,5 триллиона наличными

Вашингтон, 26 декабря. Глава Минфина США Стивен Мнучин ответил на вопрос о «пропаже» полутора триллионов долларов наличными, которых не могут досчитаться центробанки мира.

В эфире одного из американских телеканалов Мнучина попросили объяснить, куда «исчезли» полтора триллиона долларов преимущественно в стодолларовых купюрах, при этом ведущий не смогу пояснить, откуда у него такая информация.

«Значительная часть этих банкнот в буквальном смысле лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — ответил министр.

Он высказал мнение, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку американская валюта имеет статус резервной во всем мире. По словам Мнучина, в США безопасно хранить деньги, заниматься инвестициями и приобретать активы. Министр отметил, что в последние годы спрос на доллары растет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в мировую экономику добавляется до 100 млрд долларов ежегодно, но примерно такие же суммы наличных денег и драгоценных металлов «пропадают» из обращения.

По данным Федеральной резервной системы США, в мире насчитывается больше стодолларовых, чем однодолларовых купюр. За последнее десятилетие их количество в обращении удвоилось, причем большая часть находится за пределами США.

Сто долларов остается максимальным номиналом наличных денег в Соединенных Штатах. Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, поскольку безналичные операции проще отслеживать налоговикам и правоохранителям.

Крупные суммы в наличности зачастую бывают необходимы для незаконных целей. Вместе с тем хранение наличных долларов в любых объемах не является нарушением с точки зрения законодательства США.