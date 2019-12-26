Степашин рассказал о сроках запуска паломнических туров в Сирию

Москва, 26 декабря. Императорское православное палестинское общество (ИППО) с весны 2020 года собирается начать организовать паломнические туры по христианским святыням в Сирии, сообщил председатель ИППО Сергей Степашин.

Как утверждает Степашин, сейчас организация пытается восстановить паломнические маршруты на территории САР. В эти паломнические туры войдут посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению председатель ИППО, на территории столицы и окрестностей Сирии уже безопасно.

«Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время — не так жарко, уже градусов 27-28», — говорит Степашин о старте паломнических туров.

По его словам, регистрация желающих для участия в туре будет организовываться через паломнический центр «Святая земля».

ИППО — старейшая на территории России научная и гуманитарная организация, была создана по указу Александра III в 1882 году. Основные цели — содействие православному паломничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с ближневосточными народами.