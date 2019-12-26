В СПЧ раскритиковали предложение сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 26 декабря. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не согласен с идеей сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее в ряде регионов России было принято решение объявить последний день года выходным днем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. Выходной в канун Нового года объявили также в Томской, Кировской, Псковской областях, в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Крыму.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем на федеральном уровне не обсуждается в Кремле.

Фадеев также раскритиковал эту идею, напомнив про времена СССР.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, работать надо больше», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что граждане могут ему возразить, что и так много работают, «а зарплата маленькая».

«Я соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, а не в сторону каникул», — заявил Фадеев.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем в конце ноября выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Также они направили соответствующее письмо на имя премьер-министра страны Дмитрия Медведева, призывая перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда РФ Максим Топилин сообщил, что сделать выходным последний день в году может каждый работодатель, но на федеральном уровне в этом году принять такое решение невозможно, поскольку правительство планирует выходные на следующий год примерно в октябре.