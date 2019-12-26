Эксперты рассказали, какой срок хранения у новогодних салатов

Москва, 26 декабря. Большая часть новогодних салатов хранится не более 24 часов, поэтому заправлять их майонезом стоит непосредственно перед подачей на стол, а в такие салаты, как «Оливье» и «Столичный» лучше не добавлять сразу свежие огурцы, советуют специалисты.

«Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — говорит специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

Она утверждает, что заправлять залаты (майонезом, маслом, соусом) надо непосредственно перед подачей на стол. Также она советует не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом салаты «Оливье» и «Столичный» — так, салаты смогут дольше сохранять свежесть.

«Если вы готовите «Сельдь под шубой», «Мимозу» и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя — срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов, по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов», — подчеркивает Валентина Семенова.

Как отмечает специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова, дольше всего сохраняются салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей, срок их хранения составляет 36 часов. В то время как салаты из вареных, тушеных и жареных овощей будут храниться не более 24 часов.

«Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавление мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой - не больше 12 часов», — рассказывает эксперт.

Специалисты отмечают, что если в свежий салат добавить консервы или яйца и заправить его, то срок годности салата сократится до 6 часов. Салаты с морепродуктами или рыбой хранятся не более 12 часов.

Ранее «Газета.ру» писала о вреде салатов с майонезом, так как употребление такой еды в ночное время может негативно сказаться на работе поджелудочной железы.