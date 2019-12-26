Экс-глава МИД Австрии осудила ЕС за нежелание поддержать идеи Путина

Вена, 26 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС потратил время впустую, не поддержав идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге.

Как пишет РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию с момента прихода российского лидера к власти, Кнайсль поделилась впечатлениями от речи Путина в германском бундестаге, где он выступил вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда президент РФ указал, что Россия является одной из европейских держав, но многие важные решения в Европе принимаются без ее участия. Путин призвал страны ЕС забыть о шаблонах времен «холодной войны» и начать сотрудничество в качестве равноправных партнеров в выстраивании новой архитектуры безопасности.

Как подчеркнула экс-глава МИД Австрии, тогда на слова президента России никто не отреагировал должным образом.

«На планы, которые он предлагал немецкому парламенту и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы впустую потратили время», — заявила Кнайсль.

Ранее Путин признался, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в 2001 году в бундестаге, он почерпнул у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Немецкий политик выступил с таким мнением в ходе общения с бывшим мэром Петербурга Анатолием Собчаком.

По словам российского лидера, с того самого времени его позиция по данному вопросу остается неизменной.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад. Политик сообщил, что его поразила «готовность решать самые сложные вопросы» российского лидера.