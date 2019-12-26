Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе представили на выставке в США

Нью-Йорк, 26 декабря. Письмо 35-го президента Джона Кеннеди, в котором он уверяет маленькую девочку, что Санта-Клаус не пострадает из-за испытаний СССР водородной бомбы, вошло в выставку, развернутую в Бостоне, штат Массачусетс.

Экспозиция посвящена рождественским праздникам в Америке, и проходит в президентской библиотеке и музее, названной в честь Джона Кеннеди. Одним из экспонатов выставки является письмо 35-го президента Штатов, которое датировано 28 октября 1961 года и адресовано восьмилетней девочке Мишель Рохон из Мичигана.

Девочка первая написала письмо президенту. В нем Мишель выразила опасения из-за испытания водородной бомбы Советским Союзом на архипелаге Новая Земля. Девочка боялась, что из-за этого может пострадать Санта-Клаус, поэтому попросила Кеннеди не допустить этого.

«Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе. Я говорил с ним вчера, с ним все в порядке. Он снова отправится в поездку на Рождество», — ответил американский президент маленькой девочке.

Также на выставке будут продемонстрированы архивные снимки семьи Кеннеди, на которых президентская чета празднует Новый год и Рождество, а также копии их открыток.

30 октября 1961 года СССР провел испытания авиационной водородной бомбы «Царь-бомба» на архипелаге Новая Земля. Это был мощнейший ядерный взрыв в истории человечества.

5 августа 1963 года в Москве делегации США, Великобритании и СССР подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. С момента его вступления в силу СССР устраивал только подземные ядерные испытания.