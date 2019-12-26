Британских дипломатов обяжут пересесть на электромобили

Лондон, 26 декабря. Британские дипломаты, которые работают, в том числе и в России, перейдут на использование электрических автомобилей. Как сообщает МИД Великобритании, смена транспортных средств является частью программы по превращению британской дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире.

До апреля 2020 года электрокары Jaguar I-Pace будут отправлены в 30 дипломатических представительств Соединенного Королевства по всему миру от Рио-де-Жанейро до Москвы.

Согласно опубликованному плану, к 2022 году британский МИД будет иметь в своем автопарке четверть машин без выброса углекислого газа, а к 2030 году их число достигнет 100%.

Также в Лондоне сообщают, что дипломатические электрокары будут оборудованы солнечными панелями на крышах, а также что британские дипломаты не будут использовать пластиковые стаканчики.

«Я хочу, чтобы мы стали самой «зеленой» дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели», — говорит замглавы МИД Великобритании Саймон Макдональд.

В июне 2019 года Тереза Мэй, будучи премьер-министром Соединенного Королевства заявила, что к 2050 году Британия сведет выброс парниковых газов к нулю, реализовав жесткую экологическую программу по защите экологии. Великобритания может стать первой страной из «Большой семерки», которая не будет производить нетто-выбросы парниковых газов. Также по заявлениям британского парламента, через пять дет будет произведена оценка прогресса других государств в данном направлении.