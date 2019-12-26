СМИ узнали о разработке США тактики информационной войны против России

Вашингтон, 26 декабря. Киберкомандование ВС США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц.

По данным газеты, кибервойска США готовят варианты противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года. Разрабатываемая тактика основывается на операции, которую киберкомандование провело осенью 2018 года в ходе промежуточных выборов. Тогда, как напоминает газета, ВС США отключили интернет «Агентству интернет-исследований», находящемуся в Петербурге.

Издание сообщает, что разрабатываемые меры направлены против российских спецслужб, военных и представителей крупного бизнеса. Им, по данным газеты, будут пересылаться сообщения, в которых будет содержаться предупреждение о последствиях возможного вмешательства в американские выборы.

Добавим, что следы «российского вмешательства» в выборы в США Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле 2019 года расследовавший «дело о вмешательстве» спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал доклад, в котором он был вынужден признать, что подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с РФ подтвердить не удалось. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

Позднее стало известно, что бывший глава предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что в выборы президента США в 2016 году вмешивалась не Россия, а Украина. Такие данные содержатся в расследовании Мюллера. Сообщалось, что Манафорт предполагал, что за взломом серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году стояла именно Украина.

Сам Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины еще в апреле этого года. Президент США тогда уточнил, что эти данные проверит генпрокурор США Уильям Барр. После этого в сентябре личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил журналистам, что у него есть доказательства украинского вмешательства.