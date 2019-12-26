Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в 2020 году

Москва, 26 декабря. С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В отличие от 2019 года, индексация тарифов пройдет один, а не два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Ежегодный рост тарифов ЖКХ происходит из-за инфляции. В связи с этим правительство РФ устанавливает тарифный порог, который субъекты не могут превысить. По данным ФАС, в 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%.

В текущем году цены на ЖКУ повышались два раза, поскольку учитывался рост НДС на 2%. В ведомстве заверили, что в дальнейшем эта практика использоваться не будет.

В каждом российском субъекте будет определяться свой индекс. Наиболее высокая планка будет в Чечне (6,5%), низкая — в Ненецком автономном округе (2,4%).

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева в колонке для Федерального агентства новостей подвела итоги года в сфере ЖКХ.

Она также сообщила, что в наступающем году цены на коммунальные услуги обещают расти более сдержанно. Во-первых, это связано с тем, что коммунальщики снова возвращаются к однократному повышению в июле. Во-вторых, плата за ТКО будет повышаться более плавно, и ее ограничат «потолком», установленным правительством РФ для каждого региона.

В-третьих, в 2020-м будет уже труднее применять муниципальные «надбавки» к существующим тарифам: каждое такое решение представительного органа муниципалитета придется согласовывать с ФАС.