Писателя Пелевина разыскивали приставы из-за долга в 234 рубля

Москва, 26 декабря. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вела поиски писателя Виктора Пелевина из-за неоплаченного долга в 234 рубля.

Как следует из информации, размещенной в Банке данных исполнительных производств ФССП, долг в 234 рубля, которые не оплатил Пелевин — «присужденная судом госпошлина».

Ранее писатель зарегистрировал ИП, пишут «Известия», и после суда с налоговой инспекцией заплатил накопившиеся долги по налогам, однако остался должен госпошлину за судебные издержки.

СМИ сообщают, что 25 декабря глава Общественной наблюдательной комиссии в Петербурге Александр Холодов, являющийся поклонником творчества Пелевина, оплатил долг литератора перед налоговой и продемонстрировал в доказательство чек.

Виктор Пелевин — один из наиболее популярных писателей в современной России. Многие его поклонники сомневаются в реальности автора, поскольку он всеми силами избегает публичности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что россияне назвали Пелевина в числе наиболее популярных авторов уходящего года.