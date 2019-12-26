Диетолог развеяла мифы о вреде майонеза

Москва, 26 декабря. Умеренное потребление майонеза не вредит здоровью, а наоборот, может быть даже полезно, говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

Несмотря на то, что майонез плотно вошел в быт многих семей сторонники здорового питания, рекомендуют полностью отказаться от калорийного соуса, пугая лишним весом и хроническими болезнями. Однако действительно ли так вреден майонез?

Как утверждает диетолог Екатерина Бурляева, растительное масло, которое входит в состав соуса, помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином. А содержащийся в нем витамин Е — один из лучших антиоксидантов.

«Для приготовления майонеза используется растительное масло, содержащее полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между плохим и хорошим холестерином. Так же растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень важен для эластичности кожи, здоровых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, защищающим наши клетки от старения и негативного воздействия окружающей среды», — утверждает специалист.

Несмотря на заблуждения, «домашний» майонез практически ничем не отличается от промышленного, только вкусовыми качествами. По словам Екатерины Бурляевой, ингредиенты там идентичные, а витаминов в «заводском» может быть даже больше.

«Разница между домашним и покупным майонезом не так велика, потому что те ингредиенты, которые используются в домашнем приготовлении, используются и на производстве. В майонезе домашнего приготовления жирнокислотный и витаминный состав могут отличаться в зависимости от того, какое масло было взято за его основу. Кроме этого, майонез промышленного производства еще зачастую дополнительно обогащается минеральными веществами и витаминами. В этом плане майонез выступает как продукт, который способен удовлетворить потребности нашего организма в определенных питательных веществах. Важно помнить о том, что майонез — это не основное блюдо, а дополнение к нему и употреблять его нужно в меру», — говорит диетолог.

Также Бурляева подчеркивает, что его нужно грамотно встраивать в концепцию рациона.