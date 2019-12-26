Жители ФРГ доверяют Макрону больше, чем Меркель

Берлин, 26 декабря. Издание Bild опубликовало данные опроса, согласно которому граждане ФРГ доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону больше, чем канцлеру Германии Ангеле Меркель.

По результатам опроса, проведенного институтом Kantar, уровень доверия Макрону у жителей ФРГ составил 57%, тогда как Меркель доверяют 53% респондентов. Как пишет RT, немцы готовы верить французскому лидеру, несмотря на то, что он провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции продолжаются протесты, в том числе против инициированной президентом пенсионной реформы.

Еще более показательны, отмечает издание, результаты по уровню «недоверия». Так, 44% опрошенных жителей Германии «скорее не доверяют» Меркель, тогда как в отношении Макрона этот показатель составляет лишь 32%.

Что касается наименее популярных у немцев политиков, то «худшим» из них стал президент США Дональд Трамп. О низком уровне доверия к нему заявили 89% респондентов. Среди других политических деятелей, пользующихся наименьшим доверием, жители ФРГ назвали главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (86%) и премьер-министра Британии Бориса Джонсона (71%).

В опросе, который проводился с 12 по 19 декабря, приняли участие 1024 жителя Германии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Макрон попал в число самых непопулярных президентов Франции — в положительном ключе его воспринимают лишь 36% французов.