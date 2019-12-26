Пугачева сыграла саму себя в новогодней комедии Ивлеевой

Москва, 26 декабря. Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме телеведущей Анастасии Ивлеевой. В комедии, опубликованной в Сети в среду, снялись с десяток российских звезд.

«Смотрите веселый легкий новогодний фильм!» — написала Пугачева на своей странице в instagram.

В среду видео было опубликовано на YouTube. Пугачева играет в фильме саму себя: встречает в своем доме гостей, угощает их, шутит и поет.

Настя Ивлеева вместе с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером играют обычных людей, чье желание стать королями Интернета неожиданно исполняется в преддверии Нового года.

В фильме появляются Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Мария Миногарова, Кристина Орбакайте, Юлия Зиверт и другие. За первый день фильм уже посмотрели более 1,5 млн зрителей.

«Это мой подарок тебе! Тебе, дорогой и любимый зритель! Зарядись новогодним настроением и помни, что я тебя очень люблю!» — написала на своей странице в instagram Ивлеева, представляя новогоднюю картину.

Максим Галкин в соцсетях отметил, что снятый фильм рассказывает о путешествии троих людей к своей мечте.