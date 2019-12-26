Россияне назвали Путина политиком года

Москва, 26 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что жители РФ назвали президента страны Владимира Путина политиком года.

«Политиком года для россиян остается Владимир Путин, его назвали 46% опрошенных. Далее идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%)», — приводит ТАСС результаты опроса ВЦИОМ.

Среди лучших спортсменов по итогам уходящего года респонденты назвали бойца Хабиба Нурмугамедова, за которого проголосовали 7% опрошенных, фигуристку Алину Загитову и футболиста Артема Дзюбу (7% и 6% соответственно), а также бойцов Александра и Федора Емельяненко и фигуристку Евгению Медведеву — у них по 4%.

Самыми популярными актерами, по данным ВЦИОМ, стали Александр Петров и Константин Хабенский, за которых проголосовали по 4% респондентов. Лучшими кинофильмами названы «Т-34» и «Ржев» (6% и 2% соответственно).

Музыкантами года стали Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева, набравшие по 5% голосов. Популярными писателями россияне назвали Александра Пушкина (2%), Дарью Донцову, Захара Прилепина и Виктора Пелевина, набравших по 1% голосов.

Лучшей телевизионной передачей, сообщает ВЦИОМ, назван проект телеканала «Россия-1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 5%. Ее ведущего россияне считают журналистом года (7% голосов).

В список наиболее популярных телесериалов вошли «Пес» (5%), «Тайны следствия» и «След», набравшие по 3% голосов.

В тройке самых популярных телеканалов — «Россия-1» с результатом 5%, НТВ и Первый канал (по 4%).

Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ в ноябре-декабре уходящего года. В нем приняли участие жители РФ, достигшие 18-летнего возраста. Опрос провели методом телефонного интервью среди 1600 абонентов, зарегистрированных на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.