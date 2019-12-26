Стрельба произошла на востоке Франции, есть раненые

Безансон (Франция), 26 декабря. Группа неизвестных в масках открыла стрельбу на улице французского города Безансон. Об этом сообщает французская радиостанция France Bleu.

Вооруженных преступников было трое или четверо.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека. Один находится в критическом состоянии с несколькими ранениями груди. Второму пуля попала в бедро, однако его жизнь вне опасности. Еще один отделался легкой раной – пуля лишь зацепила его.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия пятнадцать гильз и гранату. Прокуратура города уже ведет расследование, пишет RT.

Напомним, что в начале декабря в результате аварии вертолета сил гражданской безопасности Франции погиб отряд спасателей из трех человек, который занимался ликвидацией последствий наводнения на юго-востоке страны.