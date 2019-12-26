Гарик Харламов назвал запретные темы для шуток

Москва, 26 декабря. Известный комик и актер Гарик Харламов в интервью RT рассказал о табуированных темах для юмора и критике в свой адрес.

По словам юмориста, есть много запредельных вещей, которые он себе никогда не позволит. Например, высмеивать инвалидность или религиозные чувства людей.

«Надо понимать, что шутка шутке рознь. Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никого не обидеть. Не переходить на личности. Это тонкая материя. Есть же и черный юмор, когда шутки звучат очень жестко», — говорит Харламов.

Также он подчеркнул, что никогда не станет шутить о терактах, болезнях, геноциде и подобных вещах.

Комик отмечает, что в его среде очень сложно без конструктивной критики, есть риск серьезно потерять в качестве.

«Это важная вещь, без которой ничего вменяемого не получится. Можно «потерять берега». Мы не всегда видим со стороны то, что делаем. Не можем дать оценки», — утверждает юморист.

Как он заявляет, критика — неотъемлемый инструмент во время работы над телевизионной программой, скетчами или любого другого развлекательного контента. Он говорит, что каждый раз материал проходит через сито авторов, редакторов и продюсеров.

«Иногда бывает так, что «уходишь в творчество», а ведь юмор — вещь субъективная: одному смешно, другому нет, поэтому важен фильтр», — считает Харламов.

По его словам, чтобы что-то можно было показать по телевидению миллионам людей, требуется строгая редактура и критика со стороны людей, которые понимают, о чем говорят. Это не цель сделать хуже. Это полезно в любой профессии, говорит комик.