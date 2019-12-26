Россияне рассказали, каких политиков хотели бы видеть у себя за новогодним столом

Москва, 26 декабря. Каждый пятый россиянин хотел бы пригласить к себе домой на празднование Нового года президента РФ Владимира Путина – об этом говорят результаты опроса, который был проведен ВЦИОМ.

«В этом году ВЦИОМ впервые спросил у россиян, кого бы из политиков они пригласили к себе за новогодний стол: 22% ответили, что Владимира Путина, 12% – [лидера партии ЛДПР] Владимира Жириновского, а 4% – [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева», — сообщает ВЦИОМ.

Кроме того, 3% россиян хотели бы провести новогодний вечер в компании министра обороны России Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова или лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. 2% пригласили бы домой лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Стоит отметить, что значительное число опрошенных – 47% – не хотели бы проводить Новый год в компании какого-либо политика. Еще 11% затруднились с выбором гипотетического гостя.

В ходе опроса его участникам задавался открытый вопрос, на который можно было дать максимум пять вариантов ответа. Учитывались лишь содержательные ответы, данные более чем 2% опрошенных.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года и, по возможности, «немножко отдохнуть».

Напомним, что российский лидер Владимир Путин будет работать и 31 декабря. Об этом ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.