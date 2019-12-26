ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратят на празднование Нового года

Москва, 26 декабря. Россияне планируют потратить на празднование Нового года в на 3 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В преддверии 2020-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 24%: сумма средних расходов составляет 10478 рублей (с 13755 рублей в прошлом году)», — цитирует ТАСС исследование ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, большая часть из этой суммы уйдет на подарки (4,2 тыс. рублей), чуть меньше — на новогодний стол (3,9 тыс. рублей), отдых, «елки», рестораны «займут» еще 2,4 тыс. рублей.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн посоветовал, сколько можно употреблять алкоголя на Новый год, чтобы не нанести вред здоровью. Как передавала «Газета.ру», по словам специалиста, допустимая норма — один бокал шампанского под бой курантов и еще один бокал сухого вина.

RT обратил внимание на то, что Новый, 2020 год в поездах дальнего следования встретят более 70 тыс. пассажиров. 31 декабря в путешествие на поездах отправятся порядка 200 тыс. человек.