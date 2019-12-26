В США критикуют новые «Звездные войны» из-за продвижения расовых и сексуальных меньшинств

Лос-Анджелес, 26 декабря. Консервативный публицист и общественный деятель Бен Шапиро дал оценку недавно вышедшему фильму «Скайуокер. Восход», а также тому, что в современных американских фильмах присутствует обязательное продвижение расовых и сексуальных меньшинств.

По словам Шапиро, он еще не успел просмотреть новую часть «Звездных войн», однако у него вызывает недоумение наличие в Twitter тем, по типу: «Изучаем, как в фильме «Скайуокер. Восход» представлены гендер, раса и сексуальность», а также призывы измерять фильмы на уровень сексизма и расизма.

«Это научно-фантастический фильм об инопланетянах, воюющих в космосе! Там есть люди, но эти люди не с Земли, то есть это далекая-далекая галактика — и мы будем говорить о лесбиянках в космосе? Спасибо, Twitter, я рад, что мы можем этим заняться!» — говорит Бен Шапиро.

Как говорит Шапиро, он помнит времена когда «Звездные войны» были фильмом для любого возраста, в том числе и детей, а не «орудием борцов за социальную справедливость, продвигающих узкогрупповые политические интересы».

«Цитата из статьи сайта SW Shadow Council («Теневой совет «Звездных войн»). Там говорится, что «Скайуокер. Восход» «прославляет жестокое обращение и угнетение женщин». Я еще не смотрел фильм, но здесь я не соглашусь. Я возьму на себя смелость утверждать, что, на мой взгляд, фильм вовсе этого не прославляет. Я совершенно уверен!» — возражает консерватор.

Шапиро коснулся и темы с расовыми меньшинствами.

«Затем они продолжают: «Подход к небелым персонажам вызвал как похвалу, так и критику в адрес фильма». По мнению некоторых, проблема в том, что американке азиатского происхождения Келли Мари Тран дали маленькую роль. Нет же! Просто Роза — хреновый персонаж! Простите, но она была ужасным персонажем, и не потому, что азиатка. Не делайте хренового персонажа азиатом, и нас все устроит», — комментирует всевозможные анализы публицист.

Также Шапиро критикует фильм за наличие гомосексуальной сцены.

«Первый для франшизы поцелуй однополой пары в кадре вызвал как позитивную, так и негативную реакцию». Видимо, есть там очень краткий поцелуй двух женщин на фоне какого-то праздника. И это «историческое событие»! Если нет реверансов в сторону ГЛААД (Американская неправительственная организация, ставящая целью «справедливое» представление сексуальных меньшинств в СМИ. — Прим. ФАН), значит, фильм «не выполнил свою элементарную миссию» — показать, что в далеких-далеких галактиках тоже есть гомосексуализм», — говорит Шапиро.

Публицист заявляет, что это все глупо и вызывает культурные войны в обществе. По его словам, люди все дальше отдаляются друг от друга, и говорят «если у нас нет ничего общего, то пусть будет Трамп!».