Новак рассказал, когда РФ и Киев финализируют документы по транзиту газа

Москва, 26 декабря. Минэнерго РФ рассчитывает, что на этих выходных Россия и Украина финализируют документы для продолжения транзита газа, заявил глава ведомства Александр Новак.

В интервью РБК Новак отметил, что последние несколько недель «Газпром», «Нафтогаз», а также «Оператор ГТС Украины» много работали для подготовки договора с условиями взаимодействия газотранспортных систем России и Украины, а также транспортного договора.

«Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы», — заявил министр.

Ранее Россия и Украина соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на пять лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 2,9 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах. Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».

В начале недели исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что представители российской и украинской компаний проведут встречу 26 декабря, в рамках которой будет согласован окончательный вариант договора о транзите российского газа. Он также выразил надежду, что сторонам удастся подписать договор 27 декабря, однако при необходимости работа в этом направлении будет продолжена и в выходные дни.