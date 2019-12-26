Россия привлечет суда Seahorse и Rockpiper к прокладке «Северного потока — 2»

Москва, 26 декабря. Суда специального назначения Seahorse и Rockpiper проведут ряд подводно-технических работ по отсыпке подводного участка трубопровода «Северный поток – 2». Эти мероприятия необходимы для реализации газопровода. Соответствующее распоряжение было отдано правительством РФ.

Распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море в период до 31 декабря было опубликовано правительством России на этой неделе.

Задачей судов Seahorse и Rockpiper, которые оперируют под флагами Нидерландов и Кипра соответственно, является транспортировка гравия и подводной каменной засыпки. Первое судно сейчас находится возле порта Роттердама, а второе – в Финском заливе.

Напомним, ранее Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», пишет «Газета.ру». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря.