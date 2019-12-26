Житель ДНР получил ранение в результате обстрела ВСУ

Донецк, 25 декабря. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель города получил ранение в результате обстрела со стороны украинских вооруженных подразделений.

Как пишет «Донецкое агентство новостей», обстрел производился из минометов. По предварительным данным, по кварталам, где проживают мирные жители, было выпущено три мины калибра 82 мм.

«Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты 6/7. Получил ранение головы и плеча мирный житель», — рассказал Приходько.

На место инцидента выехала оперативная группа Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для уточнения данных о последствиях обстрела.

По данным СЦКК, украинские силовики за сутки 25 декабря восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 110 боеприпасов. Всего за годы войны в Донбассе, как уточнил Приходько, от огня подчиняющихся Киеву вооруженных подразделений в Горловке было повреждено около 3800 домов и объектов социальной инфраструктуры.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий в тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в регион войска, развязав братоубийственный конфликт, жертвами которого, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.