Команда Путина одержала уверенную победу в хоккейном матче на Красной площади

Москва, 25 декабря. Матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента России Владимира Путина.

Глава государства вышел на лед по традиции под номером 11. В одной команде с президентом играли министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров.

Соперниками им стали губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, бизнесмены Владимир Потанин, Роман Ротенберг и другие. Команда Путина вышла на лед в красной форме, их соперники — в белой.

Ночная хоккейная лига является российской любительской спортивной организацией, созданной в 2011 году по инициативе Путина, который в то время занимал пост председателя правительства РФ, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея. До 20 августа 2012 года носила название «Российская любительская хоккейная лига».

Каток на главной площади страны будет работать до 1 марта 2020 года.

Отметим, 10 мая в Сочи состоялся матч «Легенд хоккея» со сборной Ночной хоккейной лиги. Тогда Путин прокомментировал матчи, в которых он выходил на лед вместе с лидерами других стран. По его словам, спорт «сближает, создает доверительные отношения между людьми».