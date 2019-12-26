BMW отзывает 19 тысяч автомобилей в России

Москва, 26 декабря. Немецкая компания BMW отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей X6 и X6M из-за проблем с креплениями детских кресел.

По данным пресс-службы Росстандарта, отзываются автомобили, проданные в России с сентября 2017 года и по сегодняшний день. Как пишут «Известия», машины будут переоборудованы из-за креплений детских кресел стандарта ISOFIX, которые разрушаются в процессе эксплуатации.

Сообщается, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению удерживающих скоб, после чего кресло закрепить будет невозможно.

Владельцев отзываемых иномарок проинформируют официальные дилеры компании. Автомобилистам необходимо будет приехать в сервисные центры для бесплатной проверки и ремонта креплений.