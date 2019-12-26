Пушкин стал «писателем года» в России

Москва, 26 декабря. Великий русский поэт Александр Пушкин даже спустя более 180 лет с момента своей смерти не теряет актуальности. Основоположник литературного русского языка был признан «писателем года» в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам был задан вопрос: «Кого бы вы могли назвать писателем года в России?». Пушкина назвали 2% опрошенных. По одному проценту досталось Захару Прилепину, Виктору Пелевину и Дарье Донцовой.

При это отмечается, что 84% респондентов затруднились дать ответ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысяч совершеннолетних граждан РФ. Использовался метод телефонного интервью.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что о жизни и творческом пути Пушкина к 2021 году будет снят «хип-хоп мюзикл» с пока что рабочим названием «Пророк».