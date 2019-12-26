Новак рассказал, когда уберут загрязненную нефть в нефтепроводе «Дружба»

Москва, 26 декабря. Загрязненная нефть, попавшая весной в нефтепровод «Дружба» будет полностью убрана из него до середины 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы», — приводит слова Новака издание РБК.

Напомним, что в середине апреля 2019 года стало известно о проблеме с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», «Транснефть» сообщила, что по трубопроводу поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод. Также Россией была согласована процедура компенсаций из-за загрязнения нефти.