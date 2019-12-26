Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании — Новак

Москва, 26 декабря. Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины, не только «Нафтогазу», по рыночной цене, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак в интервью РБК отметил, что законодательство Украины позволяет покупать газ у России не только «Нафтогазу», но и любым другим украинским компаниям. При этом они могут покупать его как по «реверсу», так и напрямую у РФ.

«Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по «реверсу» у посредников», — заявил министр.

Ранее Россия и Украина соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на пять лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 2,9 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах. Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».

Позднее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина по итогам газовых переговоров с Россией рассчитывает получить 18 млрд долларов дохода за пять лет с учетом транзита голубого топлива через ее территорию («более 3 млрд долларов арбитража и ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение пяти лет»).

Что касается соглашения, Оржель не исключил, что оно может быть не подписано.