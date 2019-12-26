Новак заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен вне зависимости от санкций

Москва, 26 декабря. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено вне зависимости от введенных против него санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Его слова приводит издание РБК.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы», — сказал он.

По словам министра, говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить строительство пока также рано. В настоящий момент она ждет разъяснений по поводу санкций от министерства финансов США.

Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год. Документ предусматривает санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой трубы для газопровода «СП — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против строительства российского газопровода являются неприемлемыми для России.