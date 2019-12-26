Путин поздравил с днем рождения хоккеиста Прохорова в перерыве матча на Красной площади

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в перерыве хоккейного матча на Красной площади поздравил с днем рождения знаменитого хоккеиста и победителя Олимпиады-1992 Виталия Прохорова. 25 декабря спортсмену исполнилось 52 года.

Эпизод произошел в перерыве после первого периода матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В перерыве игроки обеих команд начали поздравлять именитого хоккеиста, прокричав троекратное «ура​​​». К ним присоединился и президент РФ Владимир Путин, также сердечно поздравив именинника.

Как сообщает «Газета.ру», победа в матче на Красной площади досталась команде Владимира Путина.

Виталий Прохоров большую часть спортивной карьеры провел в московском «Спартаке». Он успел получить известность и за океаном, играя за команду «Сент-Луис Блюз» в НХЛ. Также Прохоров является олимпийским чемпионом 1992 года в Альбервиле.