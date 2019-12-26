ВЦИОМ назвал трех самых популярных журналистов 2019 года

Москва, 26 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кого из журналистов россияне считают самыми популярными за 2019 год.

ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Путем телефонного интервью респондентов опросили в ноябре-декабре уходящего года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно полученным данным, самым популярным журналистом среди россиян является Владимир Соловьев, за него высказались 7% опрошенных. По 3% респондентов назвали Юрия Дудя и Ольгу Скабееву. 74% россиян, принявших участие в опросе, затруднились назвать имя популярного журналиста.

Среди наиболее популярных телепередач были названы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» — за него проголосовали 6% респондентов, а также ток-шоу «60 минут», в пользу которого высказались 4% опрошенных. Более половины россиян затруднились дать ответ на этот вопрос.

Самым популярным сериалом стал детектив «Пес», набравший 6% голосов. Лучшими фильмами 2019 года стали «Т-34» с результатом 3%, «Ржев» и «Движение вверх», у которых по 2%. Не смогли назвать лучший сериал 64% респондентов, лучший фильм — 67%.

Наиболее популярными СМИ, сообщает ВЦИОМ, стали телеканалы «Россия 1», НТВ и Первый канал. Смотреть новости по телевизору предпочитают 13% участников опроса, 12% используют преимущественно Интернет, еще 5% читают газеты. Не определились с ответом 44% респондентов.

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