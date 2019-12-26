Пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть в Грузии

Тбилиси, 26 декабря. Пятеро школьников погибли в результате падения автомобиля в пропасть у села Чаквистави Кобулетского района Грузии.

ДТП произошло в среду неподалеку от Национального парка Мтирала. По словам очевидцев аварии, на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик, после чего одна из машин рухнула с обрыва высотой около 10 метров.

Все пассажиры погибли на месте. По предварительной информации, за рулем находился подросток, который не справился с управлением. Его пассажирами, пишут СМИ, были несовершеннолетние сверстники.

«На данном этапе идет процесс идентификации. Точно могу сказать, что трое из них — школьники. Возраст остальных устанавливается», — сообщила министр образования Грузии Майя Хаджишвили.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в американском штате Вирджиния из-за сильного тумана и гололеда столкнулись около 70 автомобилей, пострадали более 50 человек.